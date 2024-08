Catarina Miranda reage às críticas e responde a Francisco Monteiro: «Não sei dizer 'pão', mas...»

No «V+ Fama», Adriano Silva Martins comenta as palavras 'explosivas' de Francisco Monteiro com Catarina Miranda, que entrou em direto no programa.

Será que, afinal, Francisco Monteiro está apaixonado por Catarina Miranda? Veja as declarações, no vídeo em cima.

Recorde-se que a jovem de Almeirim é ex-concorrente do Big Brother e atualmente está como apresentadora do Somos Portugal, aos domingos na TVI. A relação entre os dois começou a 'azedar' quando Catarina Miranda saiu do reality show, no qual Francisco Monteiro era comentador.

Veja também o momento em que vencedor do Big Brother 2023 falou ao «V+ Fama», no vídeo abaixo.