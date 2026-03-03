Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»

No Secret Story 10, Catarina e João ficam a sós e a Catarina e João ficam a sós e a Voz confronta-os com todas as perguntas possíveis. Após ser confrontada com as imagens a sós no confessionário, Catarina fica com vontade de carregar no segredo de João.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!