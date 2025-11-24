No Secret Story 9, o choque instala-se no momento em que é anunciada a saída de Marisa Susana. O Gang dos Frescos fica completamente boquiaberto com o resultado, incapaz de esconder a surpresa e a incredulidade perante a expulsão inesperada da colega, deixando o ambiente da gala em total espanto.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
Ontem às 00:18
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
03:44
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
Ontem às 00:18
03:50
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
Ontem às 00:38
01:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
Ontem às 00:29
02:58
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
23 nov, 22:07
04:02
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
20 nov, 02:43
02:48
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
19 nov, 23:13
04:16
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
19 nov, 10:18
02:03
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
12 nov, 11:22
04:27
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
12 nov, 00:55
01:13
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
11 nov, 23:43
04:35
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
11 nov, 23:00
01:23
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
11 nov, 22:28
01:26
Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
9 nov, 23:06
02:18
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
6 nov, 10:42
01:56
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
6 nov, 08:28
03:59
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
5 nov, 17:38
18:45
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
3 nov, 00:53
03:39
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
2 nov, 23:06
03:45
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
2 nov, 11:24
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
26 out, 22:15
02:51
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
23 out, 18:25
05:02
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
23 out, 17:46
03:37
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
17 out, 12:23
07:25
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
17 out, 12:13
05:09
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
17 out, 01:21
09:26
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
16 out, 22:10
07:16
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
14 out, 18:50
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
14 out, 17:19
04:36
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
13 out, 09:10
03:02
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
13 out, 08:26
03:00
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
10 out, 08:31
07:19
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
8 out, 22:31
01:59
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
8 out, 19:12
04:00
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
8 out, 18:35
04:42
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
6 out, 00:47
03:04
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
6 out, 00:08
03:49
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
3 out, 09:59
02:17
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
1 out, 12:13
02:28
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
29 set, 08:15
04:41
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
22 set, 00:08
02:30
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
21 set, 22:27
03:00
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
21 set, 18:59
04:49
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
20 set, 08:19
04:27
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
19 set, 19:16
13:24
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
15 set, 00:49
00:46
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
15 set, 00:41
00:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
13 set, 19:54
03:40
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
13 set, 19:32
08:20
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
12 set, 23:26
03:50
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
12 set, 22:01
03:37
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
8 set, 15:16
02:24
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
8 set, 12:40
03:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
4 set, 08:34
08:07
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
1 set, 00:49
03:36
As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura
28 ago, 22:29
01:49
Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda
26 ago, 23:50
01:50
Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»
25 ago, 10:44
05:44
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
25 ago, 01:50
01:01
«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda
25 ago, 00:23
01:11
As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»
17 ago, 18:25
02:25
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato
16 ago, 20:01