Cláudia Nayara emociona-se ao rever conversa com Marie: «É preciso muita coragem para seres tu»

No Dilema, no quarto azul, a Marie aproveita a tarde para ter uma conversa honesta com Cláudia Nayara e diz-lhe que é preciso coragem para ser ela... A mais nova diz que a concorrente é boa e percebeu assim que ela entrou e quando olhou para os olhos da concorrente. Marie diz que percebe que Cláudia tenha uma história difícil, principalmente pela forma como ela conta. Apesar de ser dramática, a verdade é que ela a conta de forma bastante positiva. Com os elogios feitos pela Marie, Cláudia soluça e chora. Marie diz que admira bastante a forma de ser de Cláudia e repete novamente que sabe que ela é boa. Com a emoção, as duas abraçam-se... Depois, Marie pergunta se Cláudia tem saudades de ser criança e a concorrente confessa que sim. Marie diz-lhe depois que quando Cláudia for para sua casa podem ser crianças juntas. Marie diz que a concorrente é boa e, acrescenta, quem a julga sem a conhecer é porque são todas “parolas”. Cláudia ri-se e Marie atira: “tu és mesmo original”. Marie diz que Cláudia tem profundidade na experiência e nota-se como ela tem bastante sabedoria. Enquanto há quem tenha experiência no estudo, a Cláudia, para Marie, tem experiência na escola da vida... e mesmo assim tem uma postura bastante “leve”. Cláudia diz que gosta bastante da Bernardina, mas a verdade é que a pessoa que lhe vai fazer mais falta é mesmo Marie. A concorrente diz que não está com ela todos os dias, mas a verdade é que a admira a cada dia que passa. Marie festeja e mostra-se bastante feliz com o sentimento partilhado.