Com a mãe incapaz de o criar, Renato Duarte cresceu na casa dos tios e sem saber o paradeiro do pai

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Renato Duarte, o infiltrado do «Dilema». Conhecemos melhor a sua história de vida, e o facto de nunca ter conhecido o seu pai biológico. Renato recorda ter crescido com os tios-avós, com a mãe sempre próxima. Em estúdio, o nosso convidado recorda a sua infância com os tios a quem sempre chamou de «mãe» e «pai». Renato viveu com os mesmos até aos 18 anos.