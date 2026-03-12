Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Ao Minuto

Há 1h e 2min
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
02:35

Há 1h e 16min
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão
03:32

Há 1h e 30min
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
05:09

Há 1h e 44min
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
03:31

Há 2h e 10min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 2h e 15min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 2h e 16min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 2h e 29min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 2h e 34min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 2h e 39min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 2h e 45min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 2h e 51min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 2h e 53min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 2h e 59min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 3h e 13min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 3h e 16min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Há 3h e 21min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

Há 3h e 26min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Descrição

Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

No Última Hora do Secret Story 10, os comentadores questionam Pedro sobre a postura e comportamentos dos concorrentes desde que o seu segredo foi descoberto. Pedro respondeu e os comentadores explicaram o seu ponto de vista ao ex-concorrente.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Hoje às 17:58
