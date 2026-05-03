VÍDEO SEGUINTE Descrição Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final Já há genérico para o Desafio Final! Tal como nos bons velhos tempos. Já tinha saudades? Veja tudo. Ontem às 21:45 Últimos Ver todos Últimos Ver todos 01:02 Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final Ontem às 21:45 07:26 Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro Há 1h e 5min 09:30 Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova Há 1h e 24min 02:00 «Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim Há 1h e 37min 05:12 Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes Há 1h e 43min 01:03 A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final Há 1h e 49min 02:04 Desafio Final fora da casa? Confronto entre Catarina Miranda e Fábio sobe de tom Há 1h e 50min 05:57 Emoção ao rubro no Dia da Mãe. Sara e Marisa Susana recebem presentes dos filhos e é de derreter o coração Há 2h e 13min 05:48 Em direto, Sara não deixa nada por dizer em relação a Hugo: «Não, não gostei» Há 2h e 20min 05:48 «Galaste-me na primeira gala»: João Ricardo e Sara em clima de "romance" Há 2h e 20min 05:17 Amor no ar? João Ricardo é «encostado» à parede e admite: «Leão com leoa não dá» Há 2h e 26min 01:10 Marisa Susana conquista uma vantagem. E a reação não correspondeu às expectativas da Voz Há 2h e 32min 07:36 Hilariante. Gangue dos Frescos é posto à prova e nada corre como o esperado Há 2h e 33min 01:27 «A Marisa Susana mexe com o Pedro Jorge?»: Resposta polémica da concorrente dá que falar Há 2h e 43min 07:56 Pedro Jorge é implacável com Marisa Susana e Leandro: «Estou de camarote a ver a queda» Há 2h e 43min 07:03 Bate boca intenso. Leandro implacável com João Ricardo: «É um jogador oportunista» Há 3h e 8min 02:23 «É realmente um milagre estares aqui»: Liliana "devora" Ana com o próprio segredo Há 3h e 16min 01:02 Fábio fala sobre relação de Liliana com o ex-noivo: «Tinha uma relação tóxica com um miúdo. Agora tem uma relação saudável com um homem» Há 3h e 21min 03:14 Decisão tomada. Este concorrente começa a gala com uma nomeação direta Há 3h e 30min 04:47 «Não tinha tempo para o cão, mas tem tempo para o desafio final»: Liliana "arrasa" Pedro e esta é a reação do concorrente Há 3h e 45min 04:47 Afonso não escapou às "farpas" de Liliana: «Não sabia que a Catarina estava cá» Há 3h e 45min 04:47 Sem papas na língua, Liliana entrou no Desafio Final a "arrasar" tudo e todos. E nada ficou por dizer Há 3h e 46min 05:19 Liliana está de volta à casa mais vigiada do país. E promete um jogo diferente Ontem às 21:51 01:11 Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente Ontem às 01:56 04:27 Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela» Ontem às 01:52 09:39 Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer 2 mai, 23:02 08:53 Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo" 2 mai, 22:47 03:15 Casou sozinha mas teve direito a noite de núpcias. Marisa Susana deixa os colegas de queixo caído 2 mai, 20:53 02:17 «Estou farta»: Ariana não esconde a revolta e atira em todas as direções 2 mai, 17:59 03:35 Greve na casa. Leomarte passa-se com os colegas e ninguém deixa nada por dizer 2 mai, 17:56 03:52 Casa em alvoroço: Leomarte expõe conversa de Ana a Bruno e a discussão foge do controlo 2 mai, 17:19 03:15 O amor está no ar? Flávia e Luzia fazem de casamenteiras e tentam juntar estes concorrentes 2 mai, 16:59 03:42 João Ricardo «encosta» Marisa Susana à parede em relação a Leandro e Pedro. As respostas podem surpreender 2 mai, 16:52 03:36 A ferver. Afonso é implacável com Juliana e Marisa Susana mas as concorrentes não se deixam ficar 2 mai, 16:44 01:17 Hilariante. João Ricardo sente-se trocado e pede uma ajuda inusitada a Leomarte 2 mai, 15:10 03:41 Ariana passa-se com Daniela e o motivo é a "falta de comida". A concorrente não deixa nada por dizer 2 mai, 14:34 07:37 «Foste incoerente, desnecessário»: Marisa Susana não cala a revolta perante "pedido de desculpa" de Bruno 2 mai, 14:20 06:13 Bruno faz um pedido de desculpa aos colegas e a confusão instala-se na casa 2 mai, 14:08 06:18 Ariana admite que "vai perder a paciência" com esta concorrente. E não deixa nada por dizer 30 abr, 12:50 04:00 Afonso acusa João Ricardo de manipular os concorrentes: «Metem-no num pedestal que não lhe pertence» 30 abr, 12:24 04:54 A ferver. Afonso "arrasa" Marisa Susana: «Estás aqui a nanar» 30 abr, 12:10 07:01 Caos instalado na casa. Ana não poupa as acusações a Marisa Susana 30 abr, 12:04 01:51 Problema de interpretação leva João Ricardo a provocar Diana Dora 30 abr, 11:47 02:48 Sara não poupa as críticas a Luzia e a concorrente passa-se: «Todos podem trazer assuntos de fora e eu não?» 30 abr, 11:45 01:37 Ariana e Sara unem-se e confrontam Luzia. Esta é a resposta da concorrente 30 abr, 11:35 02:10 De antagonistas a amigos? Leandro e Afonso mais próximos do que nunca 30 abr, 11:10 01:21 Ariana questiona Pedro Jorge sobre a história de amor com Marisa Pires. O concorrente esclarece tudo 30 abr, 11:00 04:51 Pedro Jorge e Marisa Susana discutem aos altos berros pela manhã. Flávia é "obrigada" a intervir 30 abr, 10:38 01:15 Inédito. Pedro Jorge e Marisa Susana dormem juntos na mesma cama 30 abr, 10:08 04:16 Terapia no Desafio Final? Luzia tenta resolver o problema entre Pedro Jorge e Marisa Susana 30 abr, 01:50 07:50 Plano de "milhões". Marisa Susana e Pedro Jorge têm que dormir juntos e o clima ferve 30 abr, 01:39 03:33 Mistério da louça lavada. Flávia e Marisa Susana intrigadas e o momento é de chorar a rir 30 abr, 01:30 02:21 Hilariante. Leomarte e Leandro protagonizam a "discussão" mais cómica do Desafio Final 30 abr, 01:23 02:38 Afonso e João Ricardo na mira dos concorrentes: «Desprezo» 30 abr, 01:16 01:16 Flávia «encosta» Pedro Jorge à parede com pergunta de peso e o concorrente responde: «É uma luta de egos» 30 abr, 01:10 04:26 A ferver. João Ricardo e Afonso "apertam" com Leomarte a propósito das nomeações 30 abr, 00:28 06:23 Quem vai à festa? Marisa Susana protagoniza momento épico: «Ele não vai a lado nenhum sem mim» 29 abr, 23:29 05:14 Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...» 29 abr, 23:02 11:16 Diana Dora faz revelação inesperada sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda: «Eu era...» 29 abr, 10:49 02:30 Os mais rápidos vencem. Três concorrentes conquistam um privilégio 29 abr, 10:29 03:22 João Ricardo ataca Afonso Leitão. E envolve Catarina Miranda 29 abr, 00:17