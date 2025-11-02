Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ao Minuto

Há 42 min
Bruno Simão ‘vai para cima’ de Leandro: «Não vales nada»
02:42

Bruno Simão ‘vai para cima’ de Leandro: «Não vales nada»

Há 1h e 6min
Leandro compara a Casa a “galinheiro” e recebe resposta dura de Bruna
06:52

Leandro compara a Casa a “galinheiro” e recebe resposta dura de Bruna

Há 1h e 14min
Marisa Susana aperta com Marisa e Pedro: «Vocês devem ter um segredo juntos»
02:53

Marisa Susana aperta com Marisa e Pedro: «Vocês devem ter um segredo juntos»

Há 1h e 33min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Há 1h e 40min
Ana sai em defesa de Marisa e rasga Pedro Jorge: «Devias ter vergonha na cara»
02:28

Ana sai em defesa de Marisa e rasga Pedro Jorge: «Devias ter vergonha na cara»

Há 1h e 44min
Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’
03:19

Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’

Há 1h e 51min
Crise na relação! Pedro Jorge põe Marisa em causa: «Como mulher, és triste»
02:39

Crise na relação! Pedro Jorge põe Marisa em causa: «Como mulher, és triste»

Há 1h e 51min
Marisa chama «rato do esgoto» a Pedro Jorge? A indireta que incendiou a casa
02:39

Marisa chama «rato do esgoto» a Pedro Jorge? A indireta que incendiou a casa

Há 1h e 53min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Há 2h e 15min
Melhores amigos em ponto de rotura. O impensável aconteceu entre Leandro e Pedro Jorge
02:35

Melhores amigos em ponto de rotura. O impensável aconteceu entre Leandro e Pedro Jorge

Há 2h e 47min
Marisa arrasa Pedro Jorge em sessão de má-lingua: «Sujeitar-me a meter-me no meio de um casal?»
04:17

Marisa arrasa Pedro Jorge em sessão de má-lingua: «Sujeitar-me a meter-me no meio de um casal?»

Há 3h e 2min
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  
01:08

Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  

Há 3h e 16min
Nova pista chega à casa e deixa concorrentes em alvoroço: «Queixa-crime»
00:43

Nova pista chega à casa e deixa concorrentes em alvoroço: «Queixa-crime»

Há 3h e 21min
Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»
00:50

Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»

Há 3h e 22min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Há 3h e 27min
Loira de olhos azuis e muito sensual: Conheça a grande amiga de Zé, ex-noivo de Liliana, que faz furor na Internet

Loira de olhos azuis e muito sensual: Conheça a grande amiga de Zé, ex-noivo de Liliana, que faz furor na Internet

Há 3h e 40min
«Tem namorado lá fora...»: Marisa indignada com atitude de Inês com Dylan
02:00

«Tem namorado lá fora...»: Marisa indignada com atitude de Inês com Dylan

Há 3h e 44min
Liliana e Bruna põem tudo em pratos limpos: «Não faz parte do meu jogo passar a vida a insultar»
05:00

Liliana e Bruna põem tudo em pratos limpos: «Não faz parte do meu jogo passar a vida a insultar»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

O confronto entre Bruno e Liliana aqueceu no Secret Story 9. No Quarto Rosa, Liliana questiona ironicamente o colega sobre se sente vergonha das imagens que passam na televisão, mas Bruno responde que, tal como ele, ela também terá de assumir a exposição.

A ex-noiva defende que o seu “povo” está a assistir, mas Bruno dispara: “nem os teus, quanto mais o teu povo”. Liliana acusa-o de ser “baixo” por envolver assuntos familiares, ao que o concorrente reage com dureza, afirmando que a colega é “fraca e falsa” e remata com a icónica frase: “és falsa que nem uma nota de três euros”.

Um momento tenso que mostra que, no Secret Story 9, os conflitos continuam a marcar a agenda da casa.

Ontem às 11:24
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Secret Story
Hoje às 00:53
1
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Secret Story
Hoje às 00:53
2
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Ontem às 23:06
3
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Ontem às 23:06
4

Joana Diniz é hospitalizada: «Estou internada desde segunda-feira» Veja o que aconteceu

Big Brother
18 jul 2024, 09:23
5

Surpreendente: Francisco Monteiro revela 'crush' famosa. É atriz e estava na gala da TVI

Big Brother
23 fev, 13:34
6

Inscrições para a Casa dos Segredos estão prestes a terminar! Saiba todas as informações aqui

Big Brother
20 ago 2024, 14:54
7
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Secret Story
Ontem às 11:24
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32