Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

O confronto entre Bruno e Liliana aqueceu no Secret Story 9. No Quarto Rosa, Liliana questiona ironicamente o colega sobre se sente vergonha das imagens que passam na televisão, mas Bruno responde que, tal como ele, ela também terá de assumir a exposição.
A ex-noiva defende que o seu “povo” está a assistir, mas Bruno dispara: “nem os teus, quanto mais o teu povo”. Liliana acusa-o de ser “baixo” por envolver assuntos familiares, ao que o concorrente reage com dureza, afirmando que a colega é “fraca e falsa” e remata com a icónica frase: “és falsa que nem uma nota de três euros”.
Um momento tenso que mostra que, no Secret Story 9, os conflitos continuam a marcar a agenda da casa.