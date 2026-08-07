Completamente fora de si, Mariana Sá revolta-se contra Tatiana: «Otária...»

No Big Brother Verão, após a dinâmica, Mariana Sá mostra-se chateada por Tatiana a ter ignorado e não ter conseguido falar quando o Big pediu. A concorrente afirma que Tatiana a está a diminuir enquanto pessoa e atira “isto é falta de educação”. Mariana continua irritada e apesar de não ter descido do salto acaba por o fazer e chama nomes horriveis à colega.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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