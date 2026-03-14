Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

No Secret Story 10, os concorrentes acordam cheios de energia! João, Eva e Liliana até fazem uma coreografia que todos conhecem... e que ficou ainda mais viral depois de ser várias vezes protagonizada por Pedro Jorge, do Secret Story 9! Será que temos novos bailarinos para Ana Duarte? Veja tudo!

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

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