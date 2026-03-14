Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

Ao Minuto

Há 16 min
Segredo em risco? Catarina não tem dúvidas de que Eva e Diogo são um casal
08:07

Segredo em risco? Catarina não tem dúvidas de que Eva e Diogo são um casal

Há 30 min
Pistas? Norberto faz perguntas a Catarina para descobrir o seu segredo
10:38

Pistas? Norberto faz perguntas a Catarina para descobrir o seu segredo

Há 1h e 28min
Concorrentes vivem momento emotivo... e Sara e João têm reação surpreendente: «Até me arrepiei»
02:59

Concorrentes vivem momento emotivo... e Sara e João têm reação surpreendente: «Até me arrepiei»

Há 1h e 40min
Bárbara Parada faz partilha provocadora e esta foi a reação Guilherme Baptista: «Tenho de estar atento a...»

Bárbara Parada faz partilha provocadora e esta foi a reação Guilherme Baptista: «Tenho de estar atento a...»

Há 2h e 22min
«Tenho o meu namorado na casa» Concorrente vai carregar neste segredo
06:22

«Tenho o meu namorado na casa» Concorrente vai carregar neste segredo

Há 2h e 49min
Vários milhares. Ex-concorrente do Big Brother Verão surpreende ao volante de Porsche de coleção

Vários milhares. Ex-concorrente do Big Brother Verão surpreende ao volante de Porsche de coleção

Há 2h e 56min
Jéssica relata momento "de casal" entre Diogo e outra concorrente: «Eu vi tudo»
05:18

Jéssica relata momento "de casal" entre Diogo e outra concorrente: «Eu vi tudo»

Há 3h e 6min
Ela viu o beijo? Jéssica revela que assistiu a momento íntimo entre Ariana e Diogo
03:20

Ela viu o beijo? Jéssica revela que assistiu a momento íntimo entre Ariana e Diogo

Há 3h e 24min
Animação nas limpezas! Concorrentes unem-se para fazer dança viral do Tik Tok
02:02

Animação nas limpezas! Concorrentes unem-se para fazer dança viral do Tik Tok

Há 3h e 59min
Norberto e Catarina dançam agarradinhos uma música cheia de indiretas: «É isto que me cantas?»
01:58

Norberto e Catarina dançam agarradinhos uma música cheia de indiretas: «É isto que me cantas?»

Hoje às 11:22
Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»
01:27

Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»

Hoje às 11:17
Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita
02:30

Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita

Hoje às 11:14
Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»
01:33

Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»

Hoje às 11:09
Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»
01:55

Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»

Hoje às 11:00
Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

Hoje às 10:45
Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama
01:16

Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama

Hoje às 10:38
Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama
01:14

Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama

Hoje às 10:11
Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante
01:48

Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

No Secret Story 10, os concorrentes acordam cheios de energia! João, Eva e Liliana até fazem uma coreografia que todos conhecem... e que ficou ainda mais viral depois de ser várias vezes protagonizada por Pedro Jorge, do Secret Story 9! Será que temos novos bailarinos para Ana Duarte? Veja tudo!

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10 

Hoje às 10:11
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

02:30

Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita

Secret Story
Hoje às 11:17
1
01:27

Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»

Secret Story
Hoje às 11:22
2
01:33

Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»

Secret Story
Hoje às 11:14
3
01:48

Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

Secret Story
Hoje às 10:11
4
02:30

Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita

Secret Story
Hoje às 11:17
5
01:55

Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»

Secret Story
Hoje às 11:09
6

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Hoje às 09:44
7

Francisco Monteiro e Catarina Miranda fizeram as pazes? O detalhe revelador que não passou despercebido

Hoje às 11:00
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Big Brother
12 mar, 16:29

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Big Brother
12 mar, 16:18

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

12 mar, 15:51

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

10 mar, 16:08
03:44

Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente

Secret Story
Ontem às 19:42
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Secret Story
12 mar, 19:46
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Secret Story
Ontem às 12:58