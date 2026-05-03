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Descrição

Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela»

No Desafio Final, Pedro Jorge questiona Luzia sobre a importância que Liliana do Secret Story 10 poderia ter para o jogo. Depois de a concorrente justificar, outros nomes são trazidos "para cima da mesa", tal como Hugo, Ricardo João, Ana, entre outros.  Juliana não se inibe de dar opinião sobre Ana e diz que não se iria dar bem com ela.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final

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