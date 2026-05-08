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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Concorrentes formam o "faroeste" durante a festa mas vingança vem em "dobro": «Ides dormir no meio da salada»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes que não foram escolhidos para ir à festa, decidiram transformar a casa num verdadeiro "faroeste", colocaram camas no exterior, jardim, e comida nas camas do colegas. Ao voltarem da festa e verem o caos montado, os colegas vingaram-se.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

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