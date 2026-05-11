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Concorrentes recebem pista logo pela manhã. Nunca um "bico de pato" deu tanto que falar

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes acordam ao som de "Não deixe o samba morrer". Ao dirigerem-se à sala deparam-se com uma pista de peso. Estas são as teorias.

Uma noite carregada de emoções fortes marcou mais uma gala do Secret Story – Desafio Final. Entre expulsões, entradas inesperadas e confrontos intensos no pós-gala, os acontecimentos deste domingo voltaram a provar que o jogo está cada vez mais imprevisível.

Ana, Ariana, Bruno Simão e Leandro estavam nomeados, mas apenas um concorrente abandonou a casa mais vigiada do País. O público não deixou margem para dúvidas: Bruno Simão foi o primeiro salvo da noite, com 43% dos votos, seguido de Leandro, que arrecadou 55%. O duelo final ficou entre Ana e Ariana, com 32% e 13% dos votos, respetivamente. Ariana acabou por ser a concorrente expulsa desta gala.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. A Voz anunciou ainda a entrada de dois novos concorrentes: Ricardo João e Catarina, ambos conhecidos da décima edição do reality show. Os dois chegam determinados a mexer com as estratégias e a agitar os ânimos dentro da casa.

No entanto, foi já no pós-gala que a tensão atingiu níveis mais elevados. Liliana envolveu-se numa discussão acesa com Pedro Jorge e também com Marisa Susana, num momento carregado de acusações e emoções à flor da pele. Durante o confronto, João Ricardo lançou duras críticas a Pedro Jorge, acusando-o de ter o “coração gelado” desde que venceu os 250 mil euros.

Também Sara e Catarina explicaram, de uma vez por todas, o motivo que levou à quebra na amizade entre ambas e a discussão subiu de tom.

As emoções acabaram por tomar conta da casa e Marisa Susana não conseguiu conter as lágrimas após o desentendimento com Liliana. Com os nervos à flor da pele e alianças cada vez mais frágeis, os próximos dias prometem trazer ainda mais conflitos, estratégias e reviravoltas no Desafio Final.

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