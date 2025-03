Conheça Andreia Martinho, a «mulher de vários talentos» e «valores fortes» que é candidata a concorrente do Big Brother

A Andreia nasceu e cresceu em Maputo, onde viveu até aos 19 anos. Licenciada em Bioquímica, faz trabalhos na área de moda e diz ser esta a sua grande paixão. De momento, trabalha na faculdade de ciências, faz apoio em laboratório e aulas. Diz ser inteligente, com valores e princípios sólidos e muito habilidosa. Participou em várias atividades, como canto, dança, artes marciais, e aos 16 anos participou numa competição de fitness. Namora há 6 anos, mas passa pouco tempo com o namorado, por questões de trabalho. A Andreia diz ser competitiva e os amigos, reconhecem que tem uma grande capacidade de comunicação.

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

Ao entrar na casa, Nuno Brito conversa com Jéssica Silva, a única outra candidata na casa e o tamanho das camas salta logo à vista.