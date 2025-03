Conheça Jéssica Silva, a «boneca» «determinada e batalhadora» que é candidata a entrar no Big Brother

A Jéssica vive com a mãe e a filha de 8 anos. Neste momento, está a investir muito em conteúdos de life style e UGC, e já tem 14K seguidores no instagram. Nasceu em Portugal e com 10 anos, foi viver para Moçambique. Regressou a Portugal, com 23 anos, quando a filha era bebé. Para os amigos a Jéssica, é muito determinada e batalhadora, com um caráter muito forte! Desde a adolescência que a tratam por “boneca “, por ser muito vaidosa e gostar de cuidar da sua aparência. A Jéssica, considera que a sua capacidade de adaptação e criar conexões, permite que esteja preparada para qualquer desafio!

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.