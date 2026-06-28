Conheça o João Ventura: o concorrente que não gosta de pessoas sonsas nem do "novo riquismo"

No Big Brother Verão, João Ventura é Ator e professor de teatro, João diz estar numa crise de meia-idade antecipada e a precisar de um desafio novo. A sua grande mais valia é ser extremamente versátil e camaleónico. Tanto pode ser o carismático, como o ácido e sarcástico ou até o mais vulnerável. Apaixonado por pessoas, assume-se como inteligente, observador, muito comunicativo e acredita que sabe ler bem os outros.