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Descrição

Conversa tensa. Nuno é implacável com Raquel: «Não me quero abrir porque não sei se quero...»

No Big Brother Verão, Raquel questiona Nuno como é que eles estão. Nuno explica que Raquel não deve forçar alguém a defendê-la e Raquel responde que quem cala consente. Os dois conversam sobre a dinâmica entre os dois e Nuno afirma que eles são muito diferentes. Raquel pergunta em que é que eles discordam e Nuno começa por responder, porém, é interrompido pela colega que não o deixa falar.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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