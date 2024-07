Conversas de Café - Fim do namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Para é discutido - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam reconciliação de Liliana Aguiar e Francisco Nunes e de Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira. Fim do namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada é tema de conversa, assim como pormenor do casamento de Jéssica Athayde e Diogo Amaral.