No Secret Story 10, Eva não escondeu a emoção e correu para os braços da irmã.
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Descrição
Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
Há 15 min
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05:29
Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
Há 15 min
05:45
Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
Há 7 min
05:45
Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10
Há 8 min
05:29
O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim
Há 14 min
05:10
Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
Há 27 min
04:13
De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»
Há 32 min
03:00
Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes
Há 37 min
02:04
Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10
Há 41 min
02:25
A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
Há 48 min
02:47
Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
Há 50 min
03:40
Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou
Há 1h e 18min
01:03
«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo
Há 1h e 27min
04:15
«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
Há 1h e 28min
04:15
Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante
Há 1h e 28min
02:35
Já sabemos a quem corresponde o 4º lugar. Esta é a reação do concorrente
Há 1h e 33min
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A casa mais vigiada do país ferveu. Estas são as discussões mais acesas do Secret Story 10
Há 1h e 42min
04:49
«Será que havia algum sentimento?»: Confrontada por Flávio Furtado, Ana esclarece ligação com Tiago
Há 1h e 46min
04:49
De derreter o coração. Ana recebe o filho nos braços mal chega a estúdio
Há 1h e 47min
02:32
Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10
Há 2h e 13min
00:58
Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo
Há 2h e 16min
05:14
Liliana analisa percurso e abre o coração sobre Ricky: «Eu saio já»
Há 2h e 21min
06:21
Sara quer sentar-se junto de Hugo e as reações não fizeram esperar: «Digo-te eu ou esperas que ele te diga»
Há 2h e 25min
06:21
Flávio Furtado faz análise ao percurso de Sara e não nega: «Para mim eras a justa vencedora»
Há 2h e 26min
06:21
Sara é a primeira concorrente a chegar a estúdio. Estas foram as reações
Há 2h e 26min
05:29
Emocionante. No último confessionário, Jéssica confessa superação pessoal
Há 2h e 33min
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«Gosto muito mais da Eva que sou hoje»: Eva faz confissão de peso e deixa todos em êxtase
Há 2h e 39min
05:52
Sem Diogo, Eva admite que tem orgulho na mulher que se transformou. E esta foi a reação do ex-namorado
Há 2h e 39min
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«Eu sou um trator»: Ana não esconde "garra" e assume considerar-se uma justa vencedora
Há 2h e 45min
01:52
Flávio Furtado incrédulo com o 6º lugar do pódio: «Estou a digerir o melão»
Há 2h e 50min
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Já é conhecido o finalista que ocupa o 6º lugar desta edição. Esta é a reação
Há 2h e 54min
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A pouco tempo de sairem da casa mais vigiada do País, estas são as expectativas dos concorrentes
Há 2h e 58min
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Desfile final. Estes são os looks dos finalistas do Secret Story 10
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Chegou a grande final! Finalistas apresentados ao som de música viral
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Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa
Ontem às 12:25
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De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia
23 abr, 23:50
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Tiago 'atira-se de cabeça' para Eva: «És o que quero para minha futura mulher»
23 abr, 00:43
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Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»
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Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»
22 abr, 17:41
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Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»
22 abr, 17:22
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Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista
22 abr, 17:01
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Jéssica revela que esteve quase a desistir de entrar no programa em plena gala de estreia
22 abr, 16:50
09:02
Finalistas de boca aberta ao verem Ricky na VT de apresentação de Liliana
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Eva não resiste e sofre consequências! Veja as imagens
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Decisão de Sara leva a consequências negativas para todos
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Cozinha volta a ser tema! Ana "explode" contra Tiago
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Com voz embargada, Ana conta momento mais marcante
22 abr, 12:33
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«Diverti-me imenso nessa dinâmica»: Sara recorda ponto alto que viveu no Secret Story 10
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Ana justifica polémica com Tiago: «Se eu soubesse que era só para a massagem…»
22 abr, 11:59
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Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão
21 abr, 20:50
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De antagonistas a amigos? Sara surpreende ao emocionar-se com palavras de Tiago
21 abr, 19:47
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Concorrentes não dão o "braço a torcer" para que Liliana possa ir para o quarto Marrocos e esta é a reação de Eva
21 abr, 19:32
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Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas
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Antes de abandonar o Secret Story 10, Hugo revela quem quer que seja o vencedor. E deixa Sara de fora!
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Voz troca as voltas a Liliana e a concorrente torna-se Guia da Semana. Estas são as reações
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Alerta cupido! Ana dá força a Tiago durante «sessão de charme» com Eva
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Tiago tenta seduzir Eva e Ana 'atira lenha para a fogueira': «Ali a espalhar charme, muito carinhoso...»
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Marcia Soares rendida: «Queremos todas homens como o Tiago e não nos calha um Tiago»
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Quem não merece vencer o programa? Confusão instala-se entre Tiago e Sara
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Liliana emociona-se após confronto com Sara. O motivo é forte
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No limite. Liliana chora, isola-se do grupo e recusa-se a almoçar com os colegas
21 abr, 17:51
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Possível vitória de Eva gera discórdia e Ana critica a postura da concorrente
21 abr, 17:38