Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

Ao Minuto

Há 5 min
Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Há 30 min
«Ela não é tua amiga»: Concorrentes tentam «abrir os olhos» a Eva
02:28

«Ela não é tua amiga»: Concorrentes tentam «abrir os olhos» a Eva

Há 33 min
Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
01:56

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»

Há 35 min
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
03:49

Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»

Há 36 min
Cristina Ferreira confronta Diogo e não tem para onde fugir. Estas foram as confissões que ninguém esperava

Cristina Ferreira confronta Diogo e não tem para onde fugir. Estas foram as confissões que ninguém esperava

Há 39 min
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Há 43 min
Diogo ameaça desistir e Ariana implora para ele ficar: «Se tu fores eu fico sozinha»
03:55

Diogo ameaça desistir e Ariana implora para ele ficar: «Se tu fores eu fico sozinha»

Há 50 min
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
04:38

«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo

Há 50 min
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
04:38

Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas

Há 55 min
Ariana abre o coração ao falar de Diogo: «Comecei a gostar dele, não queria acreditar que fosse verdade que ele tinha alguém»
07:42

Ariana abre o coração ao falar de Diogo: «Comecei a gostar dele, não queria acreditar que fosse verdade que ele tinha alguém»

Há 1h e 1min
Ariana pronuncia-se sobre a polémica em torno do triângulo amoroso: «Eu não sabia de nada»
09:04

Ariana pronuncia-se sobre a polémica em torno do triângulo amoroso: «Eu não sabia de nada»

Há 1h e 2min
Concorrentes não calam revolta. Opiniões dividem-se sobre a versão de Ariana
09:04

Concorrentes não calam revolta. Opiniões dividem-se sobre a versão de Ariana

Há 1h e 3min
Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»
09:04

Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

Há 1h e 13min
Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens
03:08

Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens

Há 1h e 15min
Diogo protege Ariana e assume: «Ela não sabia que era a Eva»
07:47

Diogo protege Ariana e assume: «Ela não sabia que era a Eva»

Há 1h e 15min
Em prantos. Diogo chora e admite não estar a saber lidar com a situação
07:47

Em prantos. Diogo chora e admite não estar a saber lidar com a situação

Há 1h e 23min
Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o ama mais do que o Diogo a ela?»
06:27

Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o ama mais do que o Diogo a ela?»

Há 1h e 23min
Diogo é confrontado por Cristina Ferreira: «Quando está com as duas, o que é que sente?»
06:27

Diogo é confrontado por Cristina Ferreira: «Quando está com as duas, o que é que sente?»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

No Especial do Secret Story 10, todos assistem às imagens mais inéditas sobre a aproximação entre Diogo e Ariana. Estas são as reações.

Fique a par de tudo:

As últimas horas no Secret Story 10 foram marcadas por emoção, tensão e uma sucessão de momentos que podem mudar completamente o rumo do jogo. Depois da revelação do segredo, Eva abriu o coração no confessionário e as imagens mostradas aos concorrentes provocaram lágrimas, pedidos de desculpa e até um confronto intenso dentro da casa.

Cristina Ferreira abriu a emissão com Eva no confessionário, onde a concorrente falou abertamente sobre tudo o que tem vivido nas últimas horas. Visivelmente abalada, Eva desabafou sobre o estado da relação com Diogo e não escondeu a tristeza. 

Pouco depois, os concorrentes assistiram às imagens que mostravam Eva e Diogo a esconder o segredo dentro da casa, bem como a crescente cumplicidade entre Diogo e Ariana. As reações foram imediatas e muito fortes. O ambiente mudou completamente e vários concorrentes ficaram em choque com o que viram.

Uma das reações que mais surpreendeu foi a de Sara, que acabou por pedir desculpa a Eva por ter ficado contra si e fez questão de destacar a mulher forte que considera que a concorrente é. Já Tiago não conseguiu esconder a revolta e perdeu a cabeça com as atitudes de Diogo, mostrando-se claramente indignado com tudo o que aconteceu.

Depois do Especial, a tensão continuou dentro da casa. Ariana acabou por procurar Eva para falar depois de ver as imagens da relação da concorrente com Diogo. Num momento muito emotivo, as duas acabaram em lágrimas, com Ariana a pedir desculpa e Eva visivelmente fragilizada com tudo o que aconteceu.

Depois de uma das maiores reviravoltas desta edição, o clima dentro da casa está cada vez mais tenso e tudo indica que as consequências desta revelação ainda estão longe de terminar. Se as últimas horas foram assim intensas, os próximos dias prometem ainda mais emoção no Secret Story 10.

Há 1h e 3min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Hoje às 14:46
1

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Hoje às 16:32
2

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Hoje às 15:21
3
03:08

Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens

Secret Story
Há 1h e 13min
4
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Secret Story
Há 39 min
5
09:04

Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

Secret Story
Há 1h e 3min
6
04:38

Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas

Secret Story
Há 50 min
7
09:09

«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas

Secret Story
Hoje às 15:58
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:51

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados

Secret Story
20 mar, 12:54
01:19

Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca

Secret Story
20 mar, 12:43
03:17

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

Secret Story
19 mar, 16:18
02:54

Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta

Secret Story
18 mar, 01:20
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
18 mar, 11:41
06:58

Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»

Secret Story
17 mar, 23:48
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Secret Story
13 mar, 12:58