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De voz embargada e de lágrimas nos olhos, Cristina Ferreira faz discurso arrepiante para os concorrentes
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Há 3h e 5min
«Achas que te faz bem ficar cá?»: Ariana «encosta» Eva à parede e a decisão já está tomada
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Há 3h e 10min
De mãos dadas, Ariana pede desculpa a Eva e as duas acabam a chorar: «Preferia que me tivesses dito»
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Há 3h e 15min
Lavada em lágrimas, Ana faz confissão: «Eu também já fui uma Eva... já perdoei»
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Há 3h e 16min
Ariana tem mudança de postura radical e vai falar com Eva: «Considerava-te uma amiga»
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Há 3h e 16min
Ricardo João implacável com Diogo: «A mulher que tens do teu lado, não a mereces»
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Há 3h e 22min
Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
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Há 3h e 24min
«Na dúvida preferiu ficar?»: Cristina Ferreira questiona Ariana. A resposta surpreende
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Há 3h e 24min
Em choque. Sara volta atrás com a palavra e pede desculpa a Eva
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Cristina Ferreira confronta Ariana: «Ouviu da boca de Diogo que ele tinha namorada»
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Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»
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Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»
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Eva desfeita no confessionário com Cristina Ferreira: «O Diogo disse-me que houve amassos»
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Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
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Ontem às 21:35
Acabou de acontecer! Em lágrimas, Eva pede para falar com Diogo e Ariana "manda-a embora"
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Ontem às 21:32
A chorar, Eva pergunta a Diogo se foi 'longe demais' na cama com Ariana: e a "resposta" deixa-a sem chão
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Ontem às 21:10
Liliana é firme com Diogo e 'atira-lhe': «Assume o que fizeste e levanta a cabeça»
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Descrição

Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»

No Especial do Secret Story 10, Eva desabafa com Cristina Ferreira sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. A relação com Diogo tem vindo a deteriorar-se e Eva não esconde o desgosto e a tristeza por tudo o que tem vindo a descobrir, principalmente em relação ao envolvimento com Ariana. Eva acaba por abrir o coração e relatar situações passadas, que aconteceram ao longo dos cinco anos de relação.

Há 3h e 51min
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