Cristina Ferreira faz pergunta de "milhões" a Hugo. Esta é a resposta pelo qual todos esperaram

No Secret Story 10, depois de assistirem às imagens do Hugo e da Sara a "terminarem a relação", Cristina Ferreira pergunta a Hugo se sempre vai querer falar lá fora com a "pessoa especial". Veja a resposta do concorrente.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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