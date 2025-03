Daniel Santos, o metrosexual «apaixonado por piano» é candidado a concorrente do Big Brother e promote- «Ser planta está fora de questão»

O Daniel estudou no Conservatório, porque o piano é a sua paixão! Neste momento está a dar aulas e gosta muito de ensinar crianças e acompanhar a sua evolução. O Daniel assume ser um metrossexual, porque gosta muito de cuidar da sua imagem, sobretudo do seu cabelo. Considera -se determinado, inteligente e estratega, mas também teimoso e manipulador. Os amigos tratam-no por “Santos “ e dizem que ele é uma pessoa genuína, com boa capacidade de comunicação.

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.