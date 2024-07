Daniela Correia fala da diferença de 19 anos entre si e o cantor Toy: «As pessoas são más...»

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada fala-nos da diferença de idades do casal, de 19 anos, e de como esse fator gerou bastante polémica. Daniela confessou que chegou a «passar muito mal» com o que as pessoas diziam, e diz-nos que a sua mãe não aceitou muito bem a relação.