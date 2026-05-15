Daniela faz jogada de mestre e engana todos os colegas: «Juro por tudo»

No Secret Story - Desafio Final, Daniela pede a Afonso e Leandro para os dois fazerem a prova de modo de ter acesso ao fogão. Os concorrentes cedem, apesar de duvidarem da veracidade das palavras da Daniela. Os dois ponderam desistir a meio, mas Daniela volta a implorar a colaboração dos colegas. Marisa Susana chama influenciável a Leandro por só voltar para a prova depois de Afonso voltar. João Ricardo e Bruno picam Afonso ao dizer que cedeu à pressão e que se deixou influenciar. Afonso não se deixa ficar e acusa Bruno de ser um gravador de João Ricardo e de ser o seu cavalo e Leandro chama a Bruno de atrelado de João.

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