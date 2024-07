Daniela Santos acusa Marie e Xana Carvalho de serem desleais? Saiba tudo

No Dilema, durante a eleição do concorrente mais leal de cada equipa, o Nelson e a Bernardina escolhem a Daniela por ser aguerrida e motivar os seus. Já a Daniela, afirma que podia eleger todos os membros da sua equipa, exceto a Marie e a Xana que falharam com a sua lealdade no desafio do dia anterior. Tanto a Xana como a Marie defendem que, apesar de estarem numa equipa, vão ser verdadeiras sem querer agradar os outros. Por fim, o David Diamond elege-se a si próprio, sublinhando que não está a ser prepotente mas é aquilo em que acredita.