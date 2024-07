Daniela Santos comenta nomeações com Nelson Lisboa: «Ainda bem que a nomeei»

No Dilema, por ter vencido o desafio do equilíbrio, o Nelson convidou a Daniela para o acompanhar num lanche. Os dois partilham as nomeações que fizeram na última gala e a Daniela revela que ainda bem que nomeou a Mafalda, já que a concorrente afirmou que queria jogar consigo. O Nelson acredita que levou o comentário como um elogio mas a Daniela deixa claro que não quer esse tipo de jogo. Por fim, ambos concordam que a Mafalda é demasiado impulsiva na forma como se exprime.