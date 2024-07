Daniela Santos critica Diogo Marcelino: «O dinheiro não compra a minha forma de estar e ser»

No Dilema, irritada, Daniela desabafa com Bibi, referindo que não se compra com dinheiro e mesmo que o prémio fosse 200 mil€, ia sempre manter a mesma postura no jogo. Acaba por mostrar vontade de sair do programa. A concorrente afirma não se identificar com o jogo de Diogo e não compreende as atitudes do colega, referindo que ele antes já mostrou que gostava dela, numa vertente de amizade, e agora diz o contrário. Bibi tenta demover Daniela e explica-lhe que o que estão a viver é apenas jogo e não a vida real. Já a Dançarina não consegue entender e considera que de facto o jogo é a vida real e prefere não estabelecer relação com o colega.