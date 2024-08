Daniela Santos desiludida com colegas por a considerarem «sombra» de David Diamond? Saiba tudo

No Dilema, Daniela confessa que está farta que lhe digam que é sombra de David. A concorrente admite que apenas chora por três motivos dentro da Casa, desilusão, traição ou ingratidão. Esta realça que já enalteceram as suas qualidades enquanto jogadora, contudo, agora na votação isso não prevaleceu. A bailarina confessa que ficou desiludida com Marie, Nelson e Bernardina, por considerarem que é sombra de David. Daniela explica que apenas ajuda Diamond a usar as palavras certas em raciocínios que são dele, salientando que sempre teve cuidado quando o colega fala de certas pessoas importantes para ela. Esta não considera que “essas pessoas” tivessem tido esse cuidado hoje para com ela. David refere-se a Daniela como “segunda filha” e defende que não faz sombra à colega nem vice-versa. O concorrente elogia a forma de ser da bailarina. Marie revela que não acredita na amizade de David em relação a Daniela, justificando que este apenas quis ser amigo da bailarina quando sentiu que tinha muitas pessoas a ir contra ele. A concorrente confessa que entendeu que a afirmação era que Diamond era a sombra de Daniela e não ao contrário. David atira “dá-lhe jeito agora...”. Nelson explica que não considera que Daniela seja sombra de David em tudo, contudo nas imagens a concorrente aparece sempre como defensora do amigo. A bailarina responde que apenas tenta ajudar o colega e que isso não significa que concorda com os seus comportamentos. Nelson continua a salientar que isso não deixa de ser proteger Diamond, acrescentando que o concorrente é o protagonista e, desta forma, a bailarina pode ser vista como uma sombra. Nelson garante que se não tivesse uma afinidade com Daniela não lhe dava a sua opinião, frisando que David nunca vai conseguir tirar nada dele. No decorrer da conversa, Bernardina confessa que também está desiludida com Daniela e esclarece que David é o protagonista da Casa e a bailarina aparece sempre ao lado deste. A concorrente garante que a alertou como amiga, uma vez que gostava de a ver pela Casa e a dar mais dela. Diana intervém e explica que a conversa que teve com Bernardina foi sobre a capacidade de Daniela ir à final. Bernardina salienta que o contexto da conversa não passou e afirma que a primeira vez que falou sobre o assunto foi com Daniela. Marie intervém e afirma que, para ela, Diamond é figurante.