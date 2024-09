Daniela Santos e Mafalda Diamond recusam-se a fazer o almoço... Quem irá salvar a refeição?

No Dilema, na cozinha, Bernardina diz que hoje é o dia de Daniela cozinhar, Daniela nega-se e diz que Mafalda pode cozinhar, "era o que faltava na última semana ser obrigada a alguma coisa", Bernardina diz que é bom senso, Daniela contrapõe e diz que não quer ter bom senso com quem não merece. Bernardina ironiza e diz que não quer saber também e que não vai fazer comida para Daniela, porque a concorrente não merece, Daniela ri e diz que realmente, é a pessoa que menos merece a comida de Bernardina. A concorrente pergunta a David se vai cozinhar, David responde que está a descongelar carne mas Bernardina pode cozinhar... Bernardina não quer pois já cozinhou vários dias seguidos. David acaba por dizer que vai cozinhar, lá para as 15h da tarde. David acrescenta que apenas cozinha para si, Bernardina e Mafalda, porque é má pessoa. Bernardina diz que come pouquinho mas o pouquinho que come divide com quem precisa... David ironiza e diz que deixa dois bocadinhos pequeninos então. Os dois trocam picardias e Daniela pergunta a Bernardina se quer ir tomar banho, Bernardina comenta que David apenas vai cozinhar para ela e Mafalda, Daniela responde que come ovos mexidos e atira, "as atitudes ficam para quem as pratica". Bernardina desabafa que era bom que estes últimos dias fossem de harmonia mas desiste, vai "baixar a toalha", David ri. Momentos depois, Bernardina pergunta se o almoço está pronto, o concorrente diz que sim e que já chamou Mafalda. Tanto David como Bernardina almoçam, Bernardina comenta que está muito bom. Daniela chega para almoçar também, mas não come ovos mexidos. Já Mafalda, apanha sol.