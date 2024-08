Daniela Santos enfrenta Dilema que envolve convidar Diogo Marcelino para um piquenique... Assista a tudo

No Dilema, com todos os concorrentes reunidos na sala, a Daniela revela que, de facto, tem direito a um prémio por ter conseguido chegar primeiro à Sala do Dilema. A concorrente revela que teve direito a um piquenique com uma pessoa da equipa contrária. Pensou escolher a Diana, mas a verdade é que tem mais coisas a falar com o Diogo. O concorrente mostra-se surpreendido e aceita de imediato. Já no jardim, Diogo questiona o que é que Daniela queria perguntar. A concorrente diz que quando o Diogo fez aquilo na dinâmica poderia pedir desculpa (flashback extra especial sábado 02 item 06), mas na verdade acha que não teve de o obrigar a pedir desculpa, mas se ele achou bem tudo bem. Diogo explica que não o fez para ficar com raiva, mas foi isso que conseguiu, pois está sempre a ir para cima dele. Daniela diz que gostava do Diogo mas garante que não com intenções amorosas. Só que, refere, o problema foi dela porque criou expectativas mas agora já sabe lidar com isso. Diogo diz que a concorrente ainda não sabe lidar com e Daniela explica que esta não é a sua forma de estar. Garante que está na boa menos quando ele lhe chama nomes. Diogo atira que ao mesmo tempo Daniela vai sempre para cima dele e acaba por dizer que nas dinâmicas só manda uma casquinha... já Daniela “descasca-se” toda. A Daniela diz que antes de entrar na casa não estudou absolutamente ninguém, mas a verdade é que conhecia o Diogo e achava que ele era da paz... Diogo diz que quer e por isso é que está de folga... Daniela diz que ele agora abriu uma nova e, acrescenta, a diferença entre as empresas é que a nova tem mais afiliados. Já Diogo diz que esta é contra algo que não queria. Se no piquenique a conversa é sobre a relação de ambos e ainda do que aconteceu ontem, na mesa de refeições, Rosa Bela, Beatriz e Diana gozam com a posição corporal do Diogo. Para as 3, Diogo está claramente a seduzir a Daniela. Diogo diz que David é mentiroso porque ora são jogadores independentes ou jogam em família. Para Daniela, o que ele disse foi muito mau e diz que Diogo levou para um lado mau. Diogo continua e atira que a filha é que salvou o David numa série de vezes. Daniela diz que acha que quem mais o prejudicou até foi a Mafalda porque confirmou que tinha reações agressivas. Já na mesa de refeições, as três concorrentes dizem que eles já estão chateados. No piquenique, Daniela pergunta se Diogo quer metade do seu bolo e dá-lhe à boca. Já na mesa de refeições, as três concorrentes comentam tudo... Já no piquenique, Daniela pergunta se ali são todos apoiantes ou será que há alguém que não? Diogo diz que gosta desta Daniela tranquila e a concorrente diz que quis ter esta relação. Já Diogo diz que a concorrente começou “com aquele tipo de atitudes” e Daniela atira que foi apenas uma vez... e Diogo nunca disse que não queria. Já Diogo diz que preferiu guardar para si. Já na mesa de refeições, Rosa Bela mostra-se com vergonha por estarem a falar da vida alheia e diz que não vai comentar mais nada... e remata que já lhe está a dar sono. Daniela diz que entre eles há uma relação tóxica e sabe-o de facto, e ela até tem experiências na sua vida. E quando o refere é porque às vezes tem vontade de gostar dele. Mas a relação é como um papel amachucado. Diogo diz que entre eles pode haver relação de cordialidade e não quer que ela o veja como inimigo. O piquenique termina e Diogo agradece à Daniela pela oportunidade.