Daniela Santos faz retrospetiva: «Há pessoas que perderam o ânimo graças à prestação do David»

No Dilema, Renato conversa com Daniela no seu lugar favorito na casa, a piscina, pois é a sua época favorita é o verão e o mar, algo de que sente falta. Daniela recorda um momento em que o grupo inteiro esteve na piscina de noite, exceto Mafalda e David, e foi um momento que recorda com felicidade. Daniela recorda que Marie sempre pediu para ir com ela à piscina de noite, e foi com ela e Bernardina para a piscina, um momento feliz que partilhou com duas pessoas que gostou muito. Renato questiona se Daniela tem pena que a casa não tenha tido mais diversão, a concorrente confessa que sim, mas relembra que não foi possível devido ao jogo do concorrente David. Renato quer dançar com Daniela, e pede uma kizomba. Os dois dançam. Renato conversa com Bernardina na cama, o seu sítio favorito. Bernardina começa por falar sobre o seu altar, que tem um peluche que a amiga da Marie enviou, um presente para o Kevin e o colar que os filhos trouxeram que vieram à casa. Bernardina comenta que gosta do facto de ser carinhosa também foi usado como jogo, pois muitos concorrentes acharam que era uma estratégia para não ser nomeada. Bernardina acredita que foi competitiva naquilo que o programa pedia, mas dar-se na mesma às pessoas, algo que acredita ter faltado a vários concorrentes. Bernardina confessa que gostava muito de vencer o programa com os seus filhos no colo.