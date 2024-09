Daniela Santos: «Ninguém consegue ter uma conversa civilizada com o David... nem a Mafalda»

No Dilema, a dinâmica continua e a pergunta que se segue é "quem é o mais provável de ajudar na slides domesticas", David responde Daniela, pois não fez um “chavelho”. Daniela diz que sempre fez o que foi pedido, inclusive este várias vezes na casa de banho, David responde que é o sítio certo para estar, Daniela questiona o que o concorrente quer dizer com isso, David diz que é bom para trabalhar e Bernardina pede a Mafalda para ajudar o pai, pois está-se a enterrar, David responde "não te preocupes com o meu enterro". A discussão sobe de tom e todos falam uns por cima dos outros... Bernardina diz que acha que neste momento é a única que se vai salvar disto. Daniela diz que sempre fez o que lhe foi pedido, David grita "mentirosa" e Bernardina pede respeito! Mafalda diz que também escolheria Daniela, não por não fazer mas por não ter iniciativa, David diz que atribuiu a Daniela pois é uma pessoa sonsa, Bernardina responde, "que desespero". Segue-se a pergunta, "quem é o mais provável de ficar em segundo lugar", David responde Mafalda, Daniela quer acreditar que tem que ganhar alguém que tenha sido pelo bem e não pelo mal. Adorava que a pessoa que acha que já ganhou leva-se uma chapada de luva branca e que fosse feita justiça, David e Mafalda riem do discurso da concorrente. A próxima pergunta é unanime na resposta, exceto Daniela, que vota em si. "Quem é o mais provável de pensar no grupo em vez do bem pessoal", Bernardina comenta que sempre tentou conviver com todas as pessoas, esta semana até se sentiu uma bola de ping-pong pois ouvia de um lado e do outro, Daniela não concorda, mas Bernardina mantém a sua palavra. Daniela diz que até ao dia em que as equipas terminaram, sentiu que foi a pessoa que mais se preocupou com o bem-estar de toda a gente, David diz que a concorrente está obcecada com o jogo... Daniela diz que nos momentos importantes nem sentiu que estava numa competição. Mafalda e David escolhem Bernardina, pelo seu percurso, nomeadamente esta semana.