Daniela Santos sobre não ter ganho o Dilema: «Os aplausos são mais importantes do que o prémio»

No «Goucha», revemos o momento em que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema. Em estúdio, a finalista começa por nos falar da sua infância. De Alcoentre, Daniela recorda o seu bairro e algumas memórias de infância. Sobre não ter ganho o reality show, Daniela Santos afirma que o mais importante para si são os aplausos do que ganhar o prémio final. A nossa convidada responde à questão de Goucha: «Porque é que gosta tanto dos aplausos desde criança?». A ex-concorrente revela a necessidade que tinha em «se afirmar».