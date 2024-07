Daniela Ventura sobre fanatismos no Big Brother: «Houve preconceito»

No Em Família, Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, fez a «Entrevista que ninguém quer dar», com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. Daniela falou sobre o resultado final, em que ficou em 2º lugar no Big Brother. A muçulmana acredita que possa ter havido preconceito entre grupos de fãs, impactando assim a votação.