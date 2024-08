David Diamond: «Achas que não me custa ver aquele indivíduo fazer festas à minha filha como se nada fosse?»

No Dilema, no jardim, e na companhia de Rosa Bela, David diz que a Mafalda está num papel “muito ingrato”. Rosa concorda e David diz para ela não se preocupar porque “a verdade vem ao de cima”. O concorrente acaba por revelar que ver a sua filha “do outro lado” também não é fácil “mas mais vale estar calado”. Rosa entende-o e diz que eles ainda vão conversar. Já David nega porque sabe perfeitamente o que viu, o que sentiu e o que viveu na casa. Para si, diz David, “morreu” e “desapareceu do mapa”. David lembra que o seu pai morreu e não pode falar com ele, por isso não terá dificuldade em falar com alguém que não lhe diz nada. O David continua o seu desabafo e acaba por confessar que não esperava a forma como Diogo aproveitou a situação para jogo. Rosa Bela pergunta se tal não terá sido de cabeça quente, mas David nega. O concorrente diz que quando tem uma amizade com alguém aconselha e espera para falar... e nunca o faria da forma como Diogo o fez. David questiona mesmo o que é que o Diogo andou a fazer com ele. O mais velho não tem problema em falar com ninguém, mas pode perfeitamente não sentir a existência de alguém. David recorda ainda que até aconselhou a Mafalda para ter cuidado... acrescentando que lhe custa bastante ver “um indivíduo com os escrúpulos que este senhor tem” a fazer festas à filha como se nada fosse. E, diz, a Mafalda é uma pessoa crescida e vai perceber tudo pela própria cabeça. Entretanto, o tema passa para a Beatriz e David confessa que com ela até ficou desiludido pois tinha algum carinho por ela. Sabe que reagiu como reagiu, mas tiveram oportunidade de esclarecer tudo em privado e a Beatriz trouxe tudo para “praça pública” de uma forma insistente. David recorda mais uma vez que já pediu desculpa na hora e esclarece que a sua maior preocupação é com a família que Beatriz tem lá fora, principalmente enquanto pai. David diz ainda que já pediu desculpa e irá fazê-lo pessoalmente, mas acredita que o Toy perceba a sua reação. Rosa Bela diz que no momento tudo foi bastante surpreendente e recorda que a Beatriz tem um historial de violência, por isso é que reagiu como reagiu. Recorda que puxou o assunto, mas durante todo o dia andou a dizer que queria ver as imagens para tirar conclusão. A atriz lembra que apenas quis fazer uma pergunta na Cerimónia de Acusação e David recorda que toda a cerimónia foi com Beatriz. Rosa diz quee depois “despoletou” a situação, mas David discorda e diz que a Beatriz poderia só falar da situação e não seguir pelo caminho. Rosa acha que Beatriz não queria puxar para o prejudicar e David atira que não falará sobre a Beatriz até porque “está falado”. E, acredita, um dia ainda poderá vir a falar com ela para se resolverem, por isso prefere não comentar um assunto que já passou e que foi pesado. Depois, diz, estava apenas com Rosa Bela como “pseudo amigo” a comentar o que aconteceu.