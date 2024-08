David Diamond: «Achas que sou eliminado antes da final? Sou o motor desta casa»

No Dilema, no quarto amarelo, David recorda à Bernardina que a concorrente acha que ele será eliminado antes da final... considera-o o motor da casa e ela anda à boleia dele. Bernardina diz que não é assim, uma vez que estão a pedalar em sentidos opostos. David atira que anda a pedalar em direção à final. Bibi diz que o concorrente anda a pedalar de forma circular, já ela vai virando para a esquerda, para a direita e às vezes até estaciona para ir à beira mar. David diz que prefere ficar à beira da piscina e diz que se ouve tudo... Bibi confirma e diz que até se sabe muitas opiniões. Diamond insiste que muitas pessoas têm medo de confrontar Bernardina. A concorrente pergunta porquê e se é um bicho mau. Já David diz que as pessoas na casa têm medo de ser frontais e atira que na casa há duas ferramentas para serem usadas: a inteligência e as palavras. Bibi pergunta se ele só tem usado as palavras e ri-se. David diz que a concorrente está a rir-se de si própria... David segue e diz que as pessoas receiam utilizar o poder de argumentação e confrontação... já quando é a Bernardina está sempre tudo com medo. O concorrente acaba por lembrar que as pessoas estão sempre a dizer que é um porto seguro, é mãe e boazinha, mas a verdade é que todos a querem ver pelas costas. Bibi diz que não importa o que pensam, pois o que a vai fazer vencer não são as opiniões da casa e sim as pessoas que estão a assistir. David diz que a concorrente não pode entrar numa dinâmica sozinha e o giro do jogo são as privações ou a forma como reagem. O David refere, por fim, que está a jogar há um mês, no entanto há quem não esteja assim. Já Bibi diz que pode haver pessoas mais calculistas que jogam para fora e que na casa não veem. David atira que essas pessoas não vão longe mas Bibi não parece concordar. David dá um exemplo com futebol e Bibi diz que o concorrente poderia ser treinador uma vez que está sempre a falar de futebol. David continua a comparar e Bibi remata que “mais vale ser calculista”. Já David diz que neste “campeonatozito” não devem estar parados e podem fazer tudo “com verdade, respeito e educação”.