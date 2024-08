David Diamond alerta: «Poderei facilmente jogar com o Nelson»

No Dilema, quem tem uma melhor visão sobre os colegas? Esta é a pergunta que serve de mote para mais um atrito, desta vez, entre o Nelson e o David sobre o facto de o Nelson poder usar ou não a sua mediunidade. Quando a Daniela escolhe o David como o concorrente mais clarividente, o Nelson discorda atirando que a técnica do David de desestabilizar o outro é só do mais básico que há.