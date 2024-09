David Diamond analisa passagem pelo Dilema: «Viver aqui é diferente»

No Dilema, Renato questiona David de como descreveria esta experiência, David responde que é um jogo e uma experiência completamente diferente, onde ficam nus e se expõe pois apenas têm o que o programa lhes dá e os concorrentes. Renato comenta que David esteve muita vezes sozinho neste espaço do jardim, onde pensou muito sobre o jogo e sobre a vida, David concorda e diz que acaba por ser um escape pois ouve os pássaros, os aviões... Renato questiona qual o momento mias marcante, David responde que é sem dúvida a entrada, bem como agora está ansioso que termine. David diz que este local foi onde disse muitas coisas importantes ao mundo exterior, nomeadamente à mulher, com quem fez muitos momentos telepáticos. Renato recorda a manhã de David, onde se emocionou a ouvir uma música que o recorda da mulher. Renato pede a música e David diz que não vai dançar, Renato insiste e David mostra um passinho de dança tímido. A conversa segue com Mafalda, que escolheu o Alpendre como o seu sítio favorito. Mafalda recorda que passava muito tempo no Alpendre com Diogo, no sofá, onde tinham um bom encaixe. Renato questiona se os momentos mais divertidos foram com Diogo, Mafalda diz que esteve bem com ele mas não tem grandes memórias de momentos especiais, mas apesar de ter mais sentimentos negativos que positivos, no entanto, não quer dizer que a experiência tenha sido negativa. Renato questiona se Mafalda consegue humanizar a experiência, já que a trouxe para o seu lugar favorito da casa. Mafalda diz que pode estar a ser muito negativa mas não tem memórias felizes... mas relembra os mariachis e o dilema dos sapatos. Renato questiona se ouviu o sinal de consentimento no sofá do Alpendre, Mafalda ri e diz que não, apenas no sofá da sala e do quarto. Mafalda recorda um momento divertido de Bailão a olhar para eles no sofá, bem como o momento em que Rosa ficou chocada com o sinal de consentimento... Renato pergunta que planeamentos fez com Diogo, Mafalda diz que a cabeça magicava mas nada fez sexualmente na casa, mas divertiu-se.