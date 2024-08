David Diamond ataca a filha, Mafalda Diamond: «Se ela não aguenta, carrega no botão e vai mais cedo para casa»

No Dilema, ainda durante a atividade, a Diana revela a sua estratégia de ignorar o jogo David e quando o concorrente reage a Mafalda insurge-se e, exaltada, entra em confronto direto com o pai. A concorrente avisa que este jogo não é feito com peões de monopólio e, como se nada o afetasse, o David sugere que a filha abandone o jogo.