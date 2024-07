David Diamond chora isolado: «Fogem as palavras...»

No Dilema, David Diamond acorda choroso e Diogo repara e tenta confortá-lo. Diamond acaba por revelar no abrigo que está bastante abatido por sentir saudades da sua família, por se ter identificado com a história que Daniela contou ontem porque também ele perdeu o pai recentemente e ainda, pelo que aconteceu ontem com a Marie. Confessa que se sente muito fragilizado, mas que está a tentar controlar-se de modo a não o demonstrar. Revela que tem sido difícil e que há dias que custam mais que outros.