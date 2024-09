David Diamond comenta com Mafalda Diamond que na casa existem apenas três jogadores excluindo…Daniela

No Dilema, no sofá da sala, o David e a Mafalda conversam sobre a Bernardina e o mais velho garante que já tem tudo resolvido com a nortenha e que na casa existem apenas três jogadores, excluindo a Daniela. Ao mesmo tempo, a bailarina condena que o David esteja próximo da Bernardina e acusa-o de não ter noção. Mais tarde, o David vai ao encontro da Bernardina, assumindo que poderia ter furado a boia em vez de fazer com que a nortenha caísse e assim a sua equipa não perdia dinheiro. A sós, a Bernardina faz uma retrospetiva sobre as formas como o David tentou prejudicar a sua imagem e mostra-se orgulhosa de não ter cedido à pressão.