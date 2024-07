David Diamond condena postura de Marie e Mafalda sai em defesa da concorrente: «O jogo é dela…»

No Dilema, Bernardina confronta Marie, com o facto de se sentir mais à vontade com os elementos da equipa adversária e questiona se a mais nova preferia mudar de lado. Marie deixa claro que sabe separar muito bem o convívio do facto de estarem em equipas. David Diamond condena Marie por passar a imagem de que está a passar férias e a não assumir uma estratégia nem um jogo individual. Mafalda Diamond é a mais indignada com a apreciação do pai e, um pouco exaltada, constata que Marie nunca falhou com a sua equipa.