David Diamond critica Bernardina Brito: «Até parece que é intocável»

No Dilema, na mesa de refeições, Bernardina comenta que Nelson escusa de estar à parte e pode juntar-se a eles. Rosa Bela atira que quem está à parte é ela e Bernardina pede desculpa, pois a Daniela estava a tapá-la. David atira que Bibi eliminou a Rosa e a concorrente responde que não se sente eliminada. Bibi confirma e diz que leva os melhores com ela. Nisto, Bibi diz que mais vale nem falar sobre isso, pois o David tem opinião diferente e ainda vai começar às rotundas. O concorrente atira de imediato que não são opiniões diferentes, mas na verdade a Bibi não é nem frontal nem verdadeira. Bernardina mostra-se bastante surpreendida com tal afirmação e atira que ele irá perceber no futuro como ela é. David diz que não é lá fora que vai perceber mas sim “naquela opinião” (flashback dinâmica do mal me quer – Bernardina diz que acredita que Mafalda vai dar mais jogo que o pai, argumenta melhor e tem mais estrutura que o concorrente). Bibi pergunta porque é que não está a ser frontal nem verdadeira e David diz apenas que não aceita. Bibi ataca e diz que David é sempre assim numa opinião com a qual ele não concorda. Já Rosa Bela diz que David depois anda o dia seguinte a falar a respeito da opinião que não aceita. Bernardina diz que de facto David não aceita que ela prefira ir à final com a filha, mas David nega e diz que só não gostou da justificação, principalmente quando a Bibi diz que quer chegar à final com os mais fortes. Já Nelson toma a palavra para dizer que David só não aceita que Bibi diga que ele tem um jogo básico. David responde que ela o pode dizer e essa não é a questão e garante que quer que a filha seja superior a ele. Diana diz que Mafalda não mete tanto os pés pelas mãos e é mais assertiva. David riposta e diz que está a falar a respeito do que a Bernardina disse a respeito do jogo. Para o mais velho, Bibi não admite que é mais difícil chegar a uma final consigo do que com a sua filha. Bibi diz que não pode dizê-lo se não o acha... e até acrescenta que considera que David não chegará à final. O David diz que Bibi agora diz outra coisa e os dois desentendem-se. David reforça que não acha que Bibi tenha sido frontal, pois acredita que Bibi sente que é mais difícil bater-se com ele do que com a Mafalda. Diana pergunta se ele o acha mesmo e David diz que sim, acrescentando que Bibi não é capaz de lhe comer a cabeça. Diana responde que ela o come vivo e ainda vai aos ossinhos. Bibi diz que o concorrente acha que o seu jogo se faz a comer a cabeça aos outros, mas ele nunca lhe vai comer a cabeça. E ainda acrescenta que por isso é que não lhe dá gosto jogar com ele, já com a filha sim. Bibi considera que o jogador não chega à final apesar de ser um grande motor. A concorrente pede para David sair da rotunda e o mais velho repete que ela simplesmente não consegue andar na rotunda dele.