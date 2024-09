David Diamond critica Daniela Santos: «Está-se a afogar no seu próprio jogo»

No Dilema, durante a atividade “Pólos Opostos”, a Daniela destaca o David como o concorrente falso, recordando que tinham uma grande ligação mas o mais velho acabou por se revelar. A bailarina considera que o David foi muito baixo ao insinuar que partilhou uma história pessoal para se destacar no jogo. O concorrente justifica que apenas usa informações do jogo, rematando que a Daniela acordou tarde para o jogo e por isso não vai comentar a escolha da bailarina. O clima entre os dois antagonistas continua bastante tenso…