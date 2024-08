David Diamond critica discussão de Marie, Beatriz e Mafalda Diamond: «É o quinto ano, isto»

No Dilema, depois da gala, na cadeira quente, Renato puxa o tema dos alegados ciúmes de Mafalda para com Beatriz. Mafalda nega que haja ciúmes e acrescenta que apenas se sentiu desconfortável com a possibilidade de poder passar a imagem de que existia um triângulo amoroso. A concorrente acrescenta ainda que falou com Diogo que percebeu e que isso levou a um afastamento entre o Diogo e Beatriz. Marie diz que sente da parte da Mafalda que ela não gosta que ela por exemplo se junte ao Diogo. Mafalda diz que ninguém a conhece o suficiente para poder interpretar os seus olhares. Mafalda diz que não precisa que a ponham em causa porque está muito consciente do que é que o Diogo é para ela.Marie diz que não sente que exista maldade e Mafalda atira que cada um sente o que sente. Beatriz diz que não está a pôr em causa a sua opinião e Mafalda acusa Beatriz de dar uma opinião sobre a sua opinião. Marie e Mafalda entram numa troca de opiniões mais acesas e Diamond chama a atenção a Marie que está com o braço à sua frente. Beatriz acusa Mafalda de ter dito que se ele brinca com ela, não pode brincar com elas. Mafalda diz que não disse isso dessa forma. Diamond diz que o conteúdo desta discussão o faz lembrar do quinto ano. Mafalda diz que não foi nesse tom e que apenas alertou o Diogo para não brincar da mesma forma que brinca com ela. Mafalda enerva-se e grita que ela diz arroz e toda a gente refere que ela diz massa. Mafalda e Beatriz perpetuam uma discussão na qual uma defende que são ciúmes e outra nega acerrimamente. Mafalda diz que não precisa de ninguém a fazer juízos de valor sobre si e refere que se ela estivesse apaixonada que o diria sem problema porque defende que o seu ego aguentaria ser ferido. Diamond vai mandando várias bocas para o ar que remetem para infantilidade de Marie e Bia e refere que parece uma conversa de malucos.