David Diamond dá ordens e colegas reagem negativamente: «Não mandas aqui»

No Dilema, o David ordena que o grupo retire os sacos do lixo do exterior e todos se mostram relutantes, especialmente a Rosa. No abrigo, a atriz constata que o objetivo do David é tirá-la do sério mas não vai conseguir. Mais tarde, a Mafalda e a Marie arrumam o jardim, para diversão do David que se vangloria perante a Beatriz, dizendo que conseguiu manipular os colegas para que fizessem o que queria.