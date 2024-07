David Diamond desabafa com Cláudia Nayara: «Tenho todos os dias as lágrimas nos olhos por estar aqui»

No Dilema, na sala, o David Diamond fala com a Cláudia sobre as suas motivações para estar neste jogo. O David admite gostar da frontalidade do jogo e vangloria-se da coragem que tem para apontar os concorrentes que são plantas no jogo. Ao mesmo tempo, na cozinha, a Rosa está indignada e critica o David por a ter considerado uma planta.