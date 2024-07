David Diamond é considerado o mais conflituoso da casa: «Levo isto como um elogio»

No Dilema, Beatriz e David Diamond leem as instruções da dinâmica “Quem é quem”. Todos devem escolher alguém da equipa adversária que consideram que melhor cabe no adjetivo que está em jogo. O adjetivo é conflituoso e Diogo brinca elegendo primeiramente Xana como a mais conflituosa. Todos riem. Mafalda elege Igor como sendo o mais conflituoso da equipa adversária e dá exemplos de algumas situações que se passaram com o seu pai. Atira que Igor gosta de brincar com os outros, mas depois não reage bem quando brincam consigo. Os restantes concorrentes elegem David Diamond como sendo o mais conflituoso por estar sempre a puxar o debate o que muitas vezes leva à discórdia. Por fim, David Diamond refere que se identifica com o que foi dito e que não levará as palavras dos colegas como um ataque.