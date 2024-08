David Diamond e Marie fazem as pazes? Assista ao momento de reconciliação

No Dilema, na cozinha, o David e a Marie têm uma conversa mais tranquila depois do dia anterior que foi marcado por bastante tensão. A mais nova confessa ao David que agora está num processo de lidar com a culpa porque já percebeu que poderia não ter reagido como reagiu. David diz para a concorrente esquecer e atira que estão a crescer um com o outro... para além disso, alerta à concorrente que há muitas coisas a acontecer no próximo mês na casa. Marie confessa que olha para todos como família e David alerta que nem todas as pessoas são assim, acrescentando que não pode sofrer com isso. Marie diz que o sabe nem pode sofrer pelos outros até porque, de repente, defende todos como se fossem família. Marie diz que as coisas que acontecem também são boas para se libertar, mas de facto está a tentar lidar com a sua culpa porque achava que era superior à atitude que teve. Lembra que é uma pessoa que julga imenso a agressividade e acabou por ser a primeira a sê-lo. David lembra que também entrou na casa a falar em respeito e educação e quando dá por si tem um comportamento que pode ser julgado como falta de respeito, apesar de saber que não foi dessa forma. O concorrente lembra que se magoou e irritou-se com a vida. Marie interrompe para dizer que achou que ele se tinha magoado propositadamente e depois de ouvir o que ouviu teve um comportamento reativo. A mais nova confessa que a violência é um trigger bastante grande para si e sente-se mal por ter sido violenta como resposta. David diz que, para si, ela não teve um comportamento violento... e confessa que só não gostou da provocação constante. Marie acaba por admitir que teve uma atitude tóxica e os dois recordam, mais uma vez, o momento de tensão vivido ontem na casa. A conversa entre os dois termina e Marie diz que, agora, está mesmo a processar o seu próprio comportamento e não o de David.